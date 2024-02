Carnaval será de chuva neste final de semana em Salvador | A TARDE

Os foliões vão pular Carnaval em Salvador debaixo de chuva neste final de semana. A capital baiana vai seguir com previsão de céu nublado e riscos de alagamento e deslizamento de terra, conforme informou a Codesal neste sábado, 10.

Para hoje, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chances de até 70% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Enquanto no domingo, 11, a expectativa é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia, ainda com risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

A Codesal ainda detalhou que as temperaturas deverão variar entre 25 °C (mínima) e 29 °C (máxima).