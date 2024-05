Carregamento de donativos arrecadados em Salvador é enviado ao RS | A TARDE

O primeiro carregamento de donativos arrecadados pela ação Salvador Solidária para ajudar as vítimas das chuvas e das enchentes no Rio Grande do Sul foi enviado na manhã deste sábado, 11.

Ao todo foram 103 mil litros de água, além de materiais de limpeza e outros itens arrecadados pela ação 'Salvador Solidária', que segue até a próxima quarta-feira, 15.

Além da Força Aérea Brasileira (FAB), a logística conta com o apoio dos Correios e da empresa Vinhedos Transportes, que auxiliam no transporte dos materiais arrecadados.

Parte dos materiais vai por via terrestre, com o apoio da Vinhedos, e a outra vai pelo ar, por meio da FAB. A carga será recebida pela Prefeitura de Porto Alegre, que irá redistribuir o material com outros municípios.

O prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos, e o diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, dentre outras autoridades municipais, acompanharam a saída dos caminhões que vão levar as doações.

"Essa corrente de mobilização, de solidariedade, não para. Então continuem doando, nós estamos recebendo esses donativos aqui na Codesal e na sede das Prefeituras-Bairro. Cada participação é muito importante para todos que estão passando por essa imensa dificuldade", disse Bruno.

As doações podem ser feitas até a quarta-feira, 15, na sede da Codesal, na Av. Mário Leal Ferreira, e também nas Prefeituras-Bairro da capital baiana, das 8h às 16h.

