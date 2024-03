Carreta com algodão tomba em viaduto de Águas Claras | A TARDE

Um caminhou carregado de algodão tombou na subida do viaduto de Águas Claras, em Salvador, no final da manhã desta segunda-feira, 18.

Testemunhas que estavam no local presentes no local do acontecimento relataram que muito óleo diesel foi derramado pelo veículo de grande porte e se espalhou pela pista.

O motorista do caminhão foi retirado por agentes da Via Bahia pelo para-brisa e ele recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava presente no local.

A Portal A TARDE entrou em contato com a Via Bahia para mais informações e aguarda retorno.