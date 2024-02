Carreta segue interditando Ladeira do Salete, em Salvador | A TARDE

Uma carreta atravessada na pista continua interditando a ladeira que dá acesso à Rua Salete, em Salvadorm na manhã desta terça-feira, 30. Em nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que o posicionamento da autarquia também é o mesmo.

"A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que desde o fim de semana acompanha a situação do caminhão que bloqueia totalmente o trânsito na ladeira que dá acesso à Rua do Salete (Barris). No domingo, um guincho da autarquia municipal foi enviado ao local. Equipes de agentes e do guincho tentaram efetuar a retirada usando diversas técnicas para viabilizar a remoção".

Ainda segundo a Transalvador, "Outro guincho deve ser enviado somente após a retirada da carga, que deve ser providenciada pelo motorista, que também foi orientado a acionar a seguradora para tentar efetuar a retirada".

O veículo está no local desde a tarde do último sábado, 27, quando o motorista tentou subir com o caminhão pela localidade, mas não obteve êxito e ‘entalou’.