Carreta tomba na Avenida 29 de Março e trânsito fica congestionado

Uma carreta tombou na Avenida 29 de Março, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 4. O acidente deixa o trânsito na região congestionado, até 9h40, segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Em imagem recebida pelo Portal A TARDE, é possível notar que o veículo chega a tomar quase a totalidade de uma das faixas da via, que está entre as principais da capital baiana. O acidente ocorreu na altura de um retorno para o bairro de Cajazeiras VII.

Reprodução | Cidadão Repórter

A Transalvador acrescenta que o trânsito está restrito a apenas uma faixa no sentido Água Claras. Os agentes do órgão estão no local monitorando toda a situação. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor da carreta.