Carreta tomba na Via Expressa em Salvador

Uma carreta tombou e ficou atravessada na Via Expressa, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 8. O acidente aconteceu próximo ao acesso dado por um túnel, após o veículo sofrer uma colisão no canteiro. O fluxo de carros chegou a ser parcialmente interditado na região.

Ao Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) disse que o fluxo na região já está normalizado, na pista que dá acesso ao terminal marítimo da capital baiana.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A carreta transportava uma carga de coco. O veículo saiu município de Conde, na Bahia, com destino final no Porto de Salvador.