Carreta tomba na via parafuso e segue na pista após 12 horas

Um caminhão dos Correio tombouno final da manhã desta quinta-feira, 25, na via parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Após cerca de 12 horas após o acidente, o veículo de grande porte segue atravessado na pista. O acidente aconteceu por volta de 11h20. Segundo a prefeitura da cidade, a previsão é de que o veículo de carga seja retirado na sexta-feira.

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção do veículo na rotatória, no sentido para a capital baiana. Apesar do ocorrido, não houve registro de feridos.

Por causa do acidente, apenas uma faixa, no sentido para Salvador, foi liberada.