Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou no Dique do Tororó, na tarde deste domingo, 26.

De acordo com informações iniciais, o condutor era um supervisor da empresa OT Trans, de ônibus coletivo, que dirigia um gol branco plotado com a marca da empresa.

Não há registro de feridos. O carro foi removido por um guincho.