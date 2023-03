Carro capota e interdita trânsito em elevado do BRT de Salvador

Um acidente envolvendo um carro modelo Honda City aconteceu no começo da tarde desta sexta-feira, 10, na Avenida ACM, na altura do elevado que liga para a Lucaia, em Salvador. O veículo capotou no local e interditou o trânsito na região, segundo informações da Transalvador ao Portal A TARDE. Ainda não há informação sobre feridos.

A equipe do A TARDE flagrou o carro virado na via. Nas imagens, é possível notar óleo espalhado pelo chão. Informações iniciais apontam que o carro foi roubado.

O carro ficou virado no elevador que fica no começo da faixa exclusiva do BRT de Salvador. A equipe da Transalvador acompanha a situação.

null Ag. A TARDE