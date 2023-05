Carro de idoso baleado na Graça é recuperado pela Polícia Civil

Equipes da Operação Visão, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), recuperaram, na noite desta segunda-feira, 22, o carro que havia sido roubado de um idoso, motorista de aplicativo, horas antes na Graça.

Na ação criminosa ocorrida pela manhã, a vítima, de 67 anos, foi baleada e socorrida ao Hospital Geral do Estado, onde passa por tratamento.

A recuperação do veículo é fruto de uma investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que se iniciou logo que a Polícia Civil tomou conhecimento do delito. À tarde, os policiais da unidade identificaram e localizaram, no Engenho Velho da Federação, o carro que foi utilizado para cometer o crime. Com as informações coletadas ao longo do dia, as equipes da Operação Visão encontraram o veículo da vítima embaixo do viaduto do Politeama, no Centro de Salvador.

"Foi um trabalho incessante, desde o início do dia, para recuperar o carro roubado. Estamos acompanhando o estado de saúde da vítima. Estamos em contato com seus familiares, pois, pra nós, não importa apenas a recuperação do veículo, mas a recuperação dele também. Já marcamos oitivas e continuamos trabalhando para identificar os autores do crime", declarou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo.