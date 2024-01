Carro derruba poste na Avenida Caribé e trânsito fica lento na região | A TARDE

Um carro derrubou um poste na Avenida Caribé, sentido centro da cidade de Salvador, próximo ao viaduto que liga o bairro de Stella Maris à Av. Paralela. Outro veículo acabou envolvido no acidente, quando o poste caiu sobre ele. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O acidente aconteceu por volta das 7h desta terça-feira, 26. As informações foram confirmadas pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Ainda de acordo com a Transalvador, uma das vias precisou ser interditada, o que provocou lentidão na via. Agentes da pasta estiveram na região para fazer o controle do tráfego e remover o poste com o auxílio de um guincho.