Carro derruba poste no 'Pinicão' e região fica sem energia

Fiação de poste ficou espalhada pela via - Foto: TV Aratu

Um acidente foi registrado na rua Deputado Herculano Menezes, no bairro de Cajazeiras 5, em Salvador, local conhecido popularmente como “Pinicão”. O trânsito na via ficou parcialmente interditado após um carro derrubar um poste na região. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 22, e não há registro de feridos no acidente.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi acionada para auxiliar o fluxo de veículos na via. Uma equipe da Neoenergia Coelba também está no local para realizar a substituição do poste. Muitos fios da rede elétrica ficaram espalhados pela pista, interditando o trânsito no local. Por causa da situação, o fornecimento de energia foi suspenso na região.

Em nota, a Neoenergia Coelba, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado, informou que está realizando as medidas necessárias para restabelecer o serviço.

Confira nota:

A Neoenergia Coelba informa que mantém equipes atuando na substituição de um poste atingido por um veículo na madrugada desta segunda-feira (22), em Cajazeiras 5. Logo após a ocorrência, os profissionais foram encaminhados ao local, realizaram as medidas de segurança necessárias e removeram a estrutura da via. Por meio de manobras na rede elétrica, cerca de 90% dos consumidores inicialmente afetados foram normalizados. A equipe seguirá atuando até a substituição do poste e restabelecimento do fornecimento de todos os consumidores afetados pela colisão do veículo. A Neoenergia Coelba se mantém à disposição.