Carro desgovernado derruba muro de colégio estadual em Salvador | A TARDE

Um carro desgovernado derrubou o muro de uma escola, na madrugada desta sexta-feira, 7, no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso aconteceu no Colégio Estadual Kleber Pacheco, que fica localizado na Rua Numa Pompílio Bitencourt.

Testemunhas relataram que o caso aconteceu por volta de 1h. O veículo estava com um casal dentro, mas que não sofreram nenhum ferimento. Um guincho de uma empresa particular foi acionado para fazer a remoção do automóvel.

Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o motorista a perder o controle da direção do carro.

Em contato com o Portal A TARDE, a Secretaria Estadual de Educação confirmou todo o ocorrido, mas garantiu que as aulas seguem mantidas na unidade de ensino baiana.

A equipe de infraestrutura já foi acionada para fazer os reparos no muro. O Colégio Estadual Kléber Pacheco tem aproximadamente mil alunos, somando todos os três turnos.



