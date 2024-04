Carro desgovernado derruba placa de sinalização no Itaigara | A TARDE

O motorista perdeu o controle do veículo e derrubou uma placa de sinalização próximo a um ponto do BRT no Itaigara, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, 04, após o carro descontrolado subir o passeio e atingir o poste de sustentação.



Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pra atender o motorista. O estado de saúde não foi informado. Ainda de acordo com a Transalvador, o trânsito segue congestionado no sentido Lucaia. O veículo ainda não foi removido. A motivação não foi informada.

