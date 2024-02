Carro é soterrado por desabamento de barranco em Salvador | A TARDE

Um veículo foi soterrado após o desabamento de um barranco na manhã deste sábado, 27, em Salvador. A ocorrência foi registrada por um leitor do Portal A Tarde na avenida Ogunjá. O carro foi completamente destruído. No momento do registro, parte da encosta estava cedendo e chovia bastante. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já foi acionada e deve enviar técnicos para isolar a área e avaliar os riscos de novos desabamentos.

Além da Av. Ogunjá, chove bastante em vários bairros de Salvador. Fotos e vídeos foram enviados do Subúrbio Ferroviário, Orla, Cajazeiras e Centro de Salvador. A Codesal orienta as pessoas que moram nas áreas de risco para deixar os imóveis e procurar um abrigo seguro.

De acordo com o órgão, os bairros que receberam o maior volume de chuva foram Rio Sena (73,8 milímetros), Pirajá (66,8 ml), Santa Luiza (64,4 ml), Campinas de Brotas (61,8 ml), Capelinha - Vila Picasso (60,6 ml), Brotas (60,4 ml), Bom Juá (60 ml), Plataforma (58,2 ml), Calçada (57,2 ml) e Sete de Abril - Bosque Real (56 ml).