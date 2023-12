Carro invade faixa exclusiva e colide com BRT | A TARDE

Um veículo invadiu a pista exclusiva do BRT de Salvador, na região do Itaigara, na manhã desta quarta-feira, 6. O carro estava sendo conduzido por uma mulher, que após o susto, foi atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Nas imagens, é possível ver que o carro, modelo Logan, colidiu de frente com o BRT. Agentes da Transalvador foram acionados e os veículos foram retirados do local por volta das 8h.

Nas últimas 12 horas, a Transalvador registrou apenas um acidente | Foto: Rede Bahia

Nas últimas 12 horas, a Transalvador registrou apenas um acidente sem vítimas. Ainda segundo a pasta, o trânsito está livre nas regiões da Av. Bonocô, Ladeira dos Galés e Dique Do Tororó.