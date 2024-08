Carro invade loja de conveniência em posto e deixa feridos na Av. Paralela

Acidente aconteceu por volta das 21h e deixou cerca de nove pessoas com escoriações - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro invadiu uma loja de conveniência dentro de um posto de gasolina na noite deste domingo, 28, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), em Salvador. O acidente foi registrado no sentido Aeroporto, próximo da entrada do Alphaville.

Informações preliminares passadas por testemunhas apontam que uma mulher e o filho pequeno estavam no veículo saindo da igreja e teriam oferecido carona para um rapaz. Durante o trajeto, eles pararam no posto da rede Menor Preço e a dona do automóvel desceu do veículo com o filho.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neste período, o rapaz que estava no banco de trás passou para o assento do motorista e tentou dirigir o carro, mas perdeu o controle da direção e atingiu o vidro da loja de conveniência. Testemunhas contaram que ele tinha em torno de 20 anos e não possuía carteira de habilitação.

O acidente aconteceu por volta das 21h e deixou cerca de nove pessoas com escoriações, mas sem gravidade. Entre os feridos, estariam a dona do automóvel e o próprio responsável pela colisão.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas. Uma equipe da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) também foi ao local e conduziu o rapaz à delegacia.

Veja o vídeo: