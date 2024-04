Carro roda na pista e bate em poste no Vale do Canela | A TARDE

Um carro rodou na pista molhada e bateu em um poste no Vale do Canela, próximo ao Centro Médico do Vale, em direção ao Comércio. O acidente foi registrado por volta das 6h. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), não houve feridos.

O acidente provocou lentidão no trânsito, que já sofre por causa da chuva. Um guincho foi utilizado para remover o veículo para o pátio da Transalvador, localizado na Avenida Barros Reis. O motorista não foi encontrado no local.

Leia mais

>> Homem é morto e corpo é deixado em escadaria em Salvador

Chuvas seguem causando transtornos em Salvador

Salvador segue sendo castigada pelas fortes chuvas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 16. Diversos pontos de alagamento foram registrados em locais da capital baiana.

Segundo a Defesa Civil (Codesal), foi emitido alerta laranja para o município, com previsão de chuvas moderadas durante o dia. O temporal é devido à influência de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico.

Na Avenida Luís Viana Filho (Paralelo fluxo de veículos tem sido intenso, principalmente por conta de algumas zonas de alagamento nas extremidades da pista.

Até o momento, cinco ocorrências já foram registradas na capital baiana. As regiões afetadas são Centro/Brotas, Barra/Pituba, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima.

A previsão do tempo para esta semana é de instabilidade, indicando céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas. Ainda há a possibilidade de raios e trovoadas, seguindo até o próximo domingo.