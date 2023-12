Cartunista Cau Gomez ministrará oficina gratuita de caricatura | A TARDE

O cartunista Cau Gomez vai ministrar a "Oficina de Caricatura" de forma gratuita, na terça-feira, 19, como parte das ações de formação da exposição “A Arte e o Humor Gráfico de Cau Gomez - 30 anos de Bahia”. O evento vai acontecer às 14h30, na Caixa Cultural, no centro de Salvador.

A oficina tem 3h de duração e a inscrição é feita gratuitamente pelo site da Caixa Cultural. As vagas são limitadas.



Nesta oficina, o artista vai ensinar as técnicas usadas para criar suas obras, desde o rascunho até a finalização. O público vai aprender como captar as características marcantes de cada pessoa, como usar as proporções, as cores e os detalhes para dar vida e personalidade às suas caricaturas.