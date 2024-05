Casal armado é preso na Paralela minutos após roubar carro em Itapuã | A TARDE

Um casal de criminosos foi preso, na manhã desta segunda-feira, 20, minutos após roubar um carro no bairro de Itapuã, em Salvador. A prisão foi realizada pela Polícia Militar (PM-BA) na avenida Luis Viana Filho (Paralela).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o acionamento aconteceu através do Cicom, por volta das 9h35. Com os suspeitos, além de uma arma de fogo, foram encontrados três celulares que também foram roubados das vítimas.

O tenente-coronel Assemany ratificou que as prisões ocorreram durante cumprimento da 25ª edição da Operação Força Total, deflagrada nesta segunda-feira. "Quanto mais imediato o chamado, mais eficientes são as diligências", reforçou.

Os dois indivíduos foram encaminhados para Delegacia de Repressão à Furtos e Roubos de Veículos (DRFRv), onde o veículo recuperado, modelo Ford Ka preto, foi apresentado juntamente com o material apreendido.



Publicações relacionadas