Casal é flagrado fazendo sexo em píer do Dique do Tororó | A TARDE

Um casal foi flagrado fazendo sexo do Dique do Tororó, na noite da última terça-feira, 1. Em imagens circuladas nas redes sociais, o casal é avistado nus tendo relações no píer.

Um morador da região flagrou a cena ao ir até a varanda de casa. “Isso é Salvador-BA, minha gente. Pra quê motel, minha gente, se tem o píer do Dique do Tororó que é mais gostoso?”, diz o homem.

No mesmo dia, próximo ao Dique do Tororó, na Arena Fonte Nova, houve o jogo entre Bahia e Fluminense. O time baiano ganhou. A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.