Casal é preso após roubar supermercado e ameaçar funcionários com faca | A TARDE

Um casal foi preso pela equipe da Polícia Militar (PM-BA), na segunda-feira, 25, após roubarem um supermercado, que fica localizado na Avenida San Martin, no bairro de Santa Mônica, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os agentes foram acionados por seguranças do estabelecimento para averiguar uma denúncia roubo. O homem e a mulher ameaçavam funcionário da loja com uma faca e tentavam fugir da loja.

Ao chegarem os PMs constataram o fato, sendo feita a abordagem. Com os suspeitos, foram encontrados oito pacotes de leite, dois coolers e uma caixa de desodorante.

O casal foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.