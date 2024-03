Casal é preso por tráfico de drogas após flagrante em Cajazeiras | A TARDE

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante na terça-feira, 27, após serem flagrados com drogas e celulares roubados dentro de um imóvel no bairro de Cajazeiras, em Salvador. A ação foi realizada por uma equipe da Coordenação de Operações (COP) do Departamento de Policia Metropolitana (Depom)

De acordo com a Polícia Civil, as equipes apuravam uma denúncia de tráfico de drogas naquele bairro quando um homem foi abordado em via pública, suspeito de portar uma arma de fogo. Ele tentou fugir dos policiais e ao ser alcançado disse que estava com um celular na mão, mas já havia se desfeito do aparelho.

Em seguida, ele indicou o imóvel onde armazenava o material ilícito. Uma mulher também foi presa no imóvel com um celular roubado, sendo autuada por receptação dolosa.

Um tablete e meio de maconha e várias trouxinhas da mesma droga, 17 porções com pedras de crack, oito potes com cocaína, um celular, R$ 300, três balanças e embalagens para acondicionar entorpecentes foram apreendidos.

O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes, nos Barris, onde foi autuado por tráfico de drogas. Eles permanecem à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.