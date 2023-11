Casal furta mais de 10 desoderantes e é preso no Costa Azul | A TARDE

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico detiveram um casal após furto a uma farmácia situada no Costa Azul, na manhã deste sábado, 18.

Durante o patrulhamento ostensivo na localidade, guarnições foram acionadas por populares, com a informação que a dupla teria furtado produtos de uma farmácia e fugiram sentido orla. Os policiais localizaram o casal no interior de um ônibus. Com a dupla, os policiais encontraram 11 frascos de desodorante aerossol.

O casal foi apresentado à delegacia que atende a região, onde a ocorrência foi registrada.

