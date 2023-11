Baiano está entre vítimas de chacina no Mato Grosso | A TARDE

O baiano, Rafael Santos Lessa, de 31 anos, de Madre Deus, na Região Metropolitana de Salvador, está entre as vítimas da chacina que ocorreu na madrugada da última quarta-feira,15, no alojamento de um depósito de lixo localizado na cidade de Campo Novo do Parecis, no interior do Mato Grosso.

Rafael e outras cinco pessoas, dormiam no local, quando homens encapuzados surpreenderam as vítimas com disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da polícia local, quatro pessoas morreram no ataque. Entre elas, o baiano que trabalhava no alojamento há cerca de um ano.

Uma das linhas de investigação é a de que os criminosos estavam em busca de uma pessoa que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ao não encontrá-la no local, eles teriam acreditado que os trabalhadores estavam escondendo o principal alvo do crime