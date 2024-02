Casarão centenário desaba no bairro do Comércio, em Salvador | A TARDE

Desabou no início da tarde desta quinta-feira, 25, um casarão centenário que fica situado no bairro do Comércio, em Salvador. O prédio foi interditado pela Defesa Civil da capital baiana na quarta-feira, 24.

Segundo a Codesal, na quarta, "o responsável pelo estabelecimento foi notificado a suspender as atividades comerciais e evacuar imediatamente o imóvel até que o risco fosse sanado com a realização de serviços de recuperação e reforço estrutural das partes instáveis do imóvel". Os três últimos pavimentos superiores são as partes mais instáveis.

Vista aérea do casarão que desabou | Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O local recebeu ontem uma nova visita da Codesal, que contou com ajuda da Transalvador para interditar imóveis próximos pelo risco de desabamento.

Veja momento exato que casarão desaba:





Reprodução | Redes Sociais