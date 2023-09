Caso Janaína: acusado de matar corretora tem julgamento marcado

O julgamento de Aidilson Viana de Sousa, investigado por matar a corretora de imóveis Janaína Silva de Oliveira, em Salvador, está com uma nova data marcada. O Portal A TARDE teve acesso ao documento que trata da decisão. O júri chegou a ser remarcado em quatro oportunidades, sendo as mais recentes em maio e julho deste ano. A razão para o último adiamento foi o fato do réu ter sofrido traumatismo craniano após acidente de moto na Barra.

Janaína foi encontrada morta no dia 10 de novembro de 2017, dentro do apartamento onde morava com Aidilson, no Barbalho. O crime aconteceu em 2017 e o julgamento estava previsto para outubro de 2022.

"A defesa de Aidilson Viana de Sousa informou a impossibilidade do comparecimento do predito réu na sessão de julgamento [em 03/07/2023], tendo em vista que ele sofreu um acidente de moto [em 02/07/2023], e que está internado na Unidade de Tratamento Intenso do Hospital Teresa de Lisieux. Considerando que a circunstância relatada pela Defesa para justificar o impedimento do comparecimento do réu à sessão plenária foi devidamente comprovada, resta prejudicada a realização do julgamento. Sendo assim, redesigno o Júri para o dia 28 de setembro de 2023, às 8h", diz o documento de autoria do Ministério Público da Bahia.

Na ocasião do crime, a vítima foi encontrada pela irmã e pela filha, fruto de outro relacionamento. O corpo dela tinha ferimentos causados por arma branca. Os familiares acusam Aidilson pelo crime.