Casos de dengue afetam estoque dos bancos de sangue de Salvador | A TARDE

Os casos de dengue notificados na Bahia têm dificultado a doação de sangue nas unidades de captação de todo o estado, isso porque as pessoas que foram infectadas pelo vírus estão impedidas de realizar o procedimento. De acordo com Érica Santana, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Salvador, os cuidados par evitar a propagação da doença é uma determinação do Governo Federal.

"Estamos seguindo o protocolo do Ministério da Saúde em relação aos doadores que tiveram dengue, para garantir a melhor qualidade possível do sangue coletado. Então, todos que tiveram dengue recentemente, ou tiveram contato sexual com alguém que teve nos últimos 30 dias, ou ainda tomou a vacina contra a doença, devem aguardar 30 dias para doar novamente. Nos casos de dengue hemorrágica, o resguardo deve ser de 6 meses após a recuperação completa”, explica.



O problema é que quanto mais a doença avança, mais os centros de captação precisam de mais sangue. As unidade GSH Banco de Sangue de Salvador enfrentam os mesmos obstáculos e necessidade de reposição de seus estoques. “O aumento de diagnósticos da dengue e outras viroses faz com que mais pessoas precisem de transfusões, intensificando a necessidade de bolsas de sangue. Estamos com um déficit de 80% nas doações há um tempo, e precisando urgente da colaboração de novos doadores também”, convoca Érica.

Todos os tipos sanguíneos são necessários, principalmente os de Rh negativo, que são os que mais estão em falta. Mesmo quem não sabe qual o seu tipo sanguíneo pode doar, pois, no procedimento de doação é realizado o teste de tipagem.

O GSH Banco de Sangue de Salvador atende diariamente, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Av. São Rafael, 2152, São Marcos, telefones: (71) 3281-6295 | WhatsApp: (71) 99718-8708. Para doar, basta comparecer à unidade, ou agendar previamente, observando os requisitos:

- Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;



- Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

- Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;



- Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

- Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

- Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

- Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

- Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

- Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

- Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

- Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

- Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);