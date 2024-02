Cavalo é encontrado morto na Lagoa do Abaeté | A TARDE

Um cavalo foi encontrado morto na Lagoa do Parque Metropolitano do Abaeté, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 23.

Segundo informações inicialmente divulgadas pela Rádio Sociedade, a administração do parque entrou em contato com a prefeitura, que foi acionada para remover o corpo do animal do local.

Moradores do bairro teriam procurado as autoridades para que providências a respeito da lagoa fossem tomadas. Eles pedem a revitalização do Parque Metropolitano e a preservação do local.