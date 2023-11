CCR Metrô Bahia promove orientações de saúde na Estação Brotas | A TARDE

Como parte da Campanha Novembro Azul, a CCR Metrô Bahia vai realizar uma ação especial de saúde nesta terça-feira (14), na Estação Brotas de Metrô. Os clientes que passarem pelo local, das 18h às 20h, terão acesso a informações de prevenção ao câncer de próstata, com orientações também sobre os pontos para realização de exames. A atividade será realizada pela Se7e Cursos, parceira da ação.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente nos homens no Brasil e a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. O instituto estima que mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata devem ocorrer no país por ano, entre 2023 e 2025.



“A CCR Metrô Bahia está engajada nesta campanha. É necessário desmistificar o tema e falar mais sobre prevenção, saúde do homem e importância do diagnóstico precoce. Esta é uma ação de cuidado promovida pela concessionária”, destaca Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.



Serviço



O quê: Novembro Azul - Orientações de prevenção ao câncer de próstata



Quando: terça-feira, dia 14, das 18h às 20h



Onde: Estação Brotas de Metrô