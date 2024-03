CCR Metrô e SPM inauguraram "Sala Elas à Frente" | A TARDE

A CCR Metrô Bahia, que administra o metrô de Salvador, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) inauguraram, nesta segunda-feira, 4, a Sala Elas à Frente na Estação Pirajá de Metrô. O ambiente está disponível para prestar assistência às mulheres vítimas de violência, bem como prevenção aos crimes de importunação e assédio sexual no transporte público.

O funcionamento espaço acontecerá às terças e quintas, das 9h às 17h, com uma equipe especializada que conta um psicóloga e uma assistente social da SPM que farão os atendimentos.

A inauguração teve a presença da Superintendente de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Camilla Batista, do Diretor Unidade Negócio – CCR Metrô Bahia, Julio Freitas, da presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, além de colaboradores da concessionária e convidados governamentais.

"A Sala Elas à Frente é um espaço de acolhimento e orientação as mulheres vítimas de violências, mas também o espaço servirá para campanhas educativas de prevenção aos crimes de importunação e assédio sexual no transporte. Um dos objetivos do governo do estado através da SPM é promover ações de proteção a vida das mulheres articulado com a Rede de enfrentamento a violência contra as mulheres", pontuou Batista.

Sobre a CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia tem nove anos de operação na Bahia. São 38 km de extensão, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$ 11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta cerca de 370 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 1,9 milhões de viagens, cerca de 27 milhões de quilômetros rodados e mais de 578 milhões de passageiros transportados. A CCR Metrô Bahia conta com cerca 1.390 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos, e foi reconhecida pelo jornal O Estado de São Paulo como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil em mobilidade no ano de 2023.