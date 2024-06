Cedoc A TARDE participa da 8ª Semana de arquivos | A TARDE

O Centro de Documentação A TARDE (Cedoc) está participando da 8ª Semana Nacional de Arquivos. É a primeira vez que uma empresa de mídia, com plataformas em atividade, adere à programação na condição de guardiã de acervos de memória. A semana tem como tema ‘Arquivos acessíveis’. As atividades organizadas pelo Grupo A TARDE serão realizadas amanhã e terça-feira, em sua sede, com duas sessões para grupos de convidados.

Um deles é formado por pesquisadoras e pesquisadores das áreas de História, Antropologia, Comunicação Social, dentre outras, além de representantes de instituições que têm projetos na área de memória. O outro grupo é composto por representantes das comunidades de religiões de matriz africana, que vão conhecer o acervo do Cedoc sobre o tema. A Semana Nacional de Arquivos é promovida pelo Arquivo Nacional e conta com instituições de vários estados brasileiros.

O acervo do Cedoc foi criado em 1978, após a mudança da sede do jornal da Praça Castro Alves para o endereço atual, no Caminho das Árvores. O Cedoc possui mais de 100 mil pastas, contendo edições do jornal, documentos, recortes, fotografias e negativos sobre variados temas, microfilmes das edições, arquivos da Web TV A TARDE, com programas veiculados de 2006 a 2010, e peças que fazem parte da história da comunicação social na Bahia.

“Pela sua dimensão e importância, trata-se de um acervo que vai muito além do veículo de comunicação em si. O Cedoc A TARDE é guardião de um rico patrimônio que é de toda a Bahia, e que se torna ainda mais precioso por se abrir à consulta pelo público”, afirma Mariana Carneiro, diretora de Conteúdos e Projetos Especiais, unidade à qual o Cedoc está vinculado.

Com uma coleção diversificada, o Cedoc tem sido a base para o desenvolvimento de conteúdos especializados na área de memória social a partir dos projetos A TARDE Memória e REC A TARDE.

“O Cedoc A TARDE é um acervo com características impressionantes. Ele é uma amostra de como o jornalismo produz a memória do cotidiano, que ajuda a ter novas perspectivas sobre várias questões. É uma unidade com linguagens variadas, mas, acima de tudo, uma amostra de que memória não se trata do antigo, do passado, mas do aqui e agora”, diz a jornalista Cleidiana Ramos, que coordena os projetos de memória social do Grupo A TARDE – a coluna multimídia A TARDE Memória e o REC A TARDE, um canal no YouTube –, além de fazer a curadoria do acervo.

O Cedoc é aberto para pesquisadoras e pesquisadores de instituições acadêmicas, estudantes e quem se interessa por conteúdos jornalísticos. Além disso, a unidade dá suporte à produção jornalística em suas várias linguagens, marketing e outros departamentos do Grupo A TARDE. O Cedoc conta com a assistência dos arquivistas Valdir Ferreira e Rubem Coelho.

