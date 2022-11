Cemitérios e paróquias têm ações especiais

Com a proximidade do Dia de Finados, igrejas e paróquias da Arquidiocese de Salvador preparam uma programação especial. Além das missas nas igrejas, os cemitérios da capital também contam com a solenidade de todos os fiéis defunto.

O Dia de Finados, no dia 2 de novembro, foi instituído para socorrer, através de boas obras e preces, as almas das pessoas falecidas. Nesta data, às 9h, o arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, cardeal dom Sergio da Rocha, presidirá a santa missa na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Largo do Terreiro de Jesus), por todos os mortos, especialmente os bispos e arcebispos que pastorearam a Sé Primacial do Brasil.

Nas Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, as celebrações eucarísticas acontecerão ao longo do dia, com encerramento às 17h. Na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, serão duas, às 8h e 10h. Em diversas paróquias da cidade o dia também conta com programação especial com missas.

Padre Lázaro Silva Muniz, reitor do Santuário de São Raimundo, capelão da Santa Casa e da Igreja do Rosário dos Pretos, explicou que a data é celebrada pela Igreja numa perspectiva da comunhão. "Celebramos para lembrar que termina esta etapa da vida, mas para a fé cristã, depois da morte vem a vida nova, vida da ressurreição. Por isso a oração pelos falecidos é uma ação de graças por aqueles que viveram entre nós e também uma entrega a Deus daqueles que faleceram. Também uma oração pelos que estão no purgatório, se purificando para chegar à graça definitiva do Senhor".

No Campo Santo, Quinta dos Lázaros, Jardim da Saudade e Bosque da Paz ocorrem missas presididas pelos bispos auxiliares dom Marco Eugênio Galrão, dom Dorival Barreto e dom Valter Magno de Carvalho, e por padres da Arquidiocese de Salvador.

Para receber as tradicionais visitas, os cemitérios da cidade já estão em preparação. Alguns familiares antecipam a visita para evitar o grande fluxo ou para cuidar e limpar dos túmulos, arrumando para a visitação no Dia de Finados.

Hermínia de Jesus é contratada por algumas famílias para manter os túmulos sempre bem cuidados. Com a proximidade, a demanda aumenta. "Eu já faço isso há 19 anos, sempre cuidando das campas. Quando chega perto, várias famílias me procuram, querem tudo bonitinho. Até quem não vem visitar me procura. É uma forma de cuidado e lembrança", contou.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira