Centrais de coleta recolhem mais de 700 kg de materiais recicláveis

- Foto: Fernando Udo/Setre Bahia

Mais de 700 quilos de materiais recicláveis foram recolhidos no primeiro dia de funcionamento das Vilas do Catador montadas no Parque de Exposição e no Pelourinho, no São JOão 2024. A maioria dos itens foi latinha de alumínio.

Na capital, são três projetos de cooperativas e associações apoiados pelo Governo da Bahia:

- o coletivo COOCREJA reúne 10 cooperativas que apoiam 560 catadores, entre autônomos e cooperados, com atuação no Parque de Exposições e Pelourinho;

- a Coorperguary reúne 100 catadores em atuação no Pelourinho;

- o terceiro projeto é em parceria com a cooperativa CRG, que atende 100 catadores em atividade no São João de Periperi.

No total são 920 catadores beneficiados."Estamos realizando um São João inclusivo, com espaço para todos, ampliando ano a ano o incentivo à coleta seletiva e melhorando a geração de renda para esses profissionais em consonância com a Agenda Bahia do Trabalho Decente", disse o secretário da Setre, Davidson Magalhães.

Terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, a ação é realizada no São João, contribuindo para o fortalecimento das redes de cooperativas de catadores a partir da atuação das centrais de coleta que compram os materiais recicláveis, evitando a ação de atravessadores e garantindo preço justo.

No primeiro dia de trabalho, os catadores receberam Equipamentos de Proteção Individuasi (EPIs), como botas, luvas e fardamento e durante os festejos vão receber refeições diárias. Para celebrar o início do trabalho, a rede de cooperativas que atua no Parque de Exposições ofereceu um café junino com direito a fogueira e iguarias típicas da época.

Segundo a Associação Nacional dos Catadores (Ancat) há mais de um milhão de homens e mulheres na função de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis. Com o valor médio de R$ 5,00 pelo quilo da latinha de alumínio ,o catador precisaria coletar 260 kg para obter remuneração equivalente ao salário mínimo. No caso da garrafa PET seria preciso recolher 1.155 kg para alcançar o salário mínimo, com o preço médio de R$ 1,22 por quilo. Por isso a importância da venda direta dos materiais às cooperativas, que garantem uma remuneração mais justa.

Além da ação com catadores de materiais recicláveis, a Setre está com uma equipe do SineBahia no Parque de Exposições acompanhando o trabalho dos ambulantes cadastrados para trabalhar no local. Nos primeiro e segundo dia de cada semana de evento no Parque, a equipe entrega os crachás, pulseiras de acesso e coletes para os ambulantes e nos demais dias reealiza a troca de pulseiras, substitutição de isopores e demais demandas que possam surgir no periodo de 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 02 de julho.

Investimento

O Governo do Estado investiu mais de R$ 1,2 milhão no projeto de coleta seletiva e solidária em apoio aos catadores e catadoras durante os festejos juninos em Salvador e três municípios do interior do estado:Itabuna, Juazeiro e Porto Seguro.

A ação intitulada “O Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente” é realizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com as secretarias de Meio Ambiente (Sema) e Desevolvimento Urbano (Sedur).

Artesanato da Bahia

Também no Parque de Exposições, a Secretaria mantém um estande do Artesanato da Bahia aberto ao público, sempre das 17h a uma da madrugada, de 21 a 24 e 28 de junho a 02 de julho. No espaço são realizadas ações promocionais da marca Artesanato da Bahia com a distribuição de copos em madeira e cerâmica e fibra de bambu e são vendidos produtos criados por artesãs e artesãos baianos como brincos, colares, pulseiras, bolsas e lenço, expostos em uma loja pop-up (conceito de loja quiosque).

O lounge ocupa uma área de 144 m² e conta com um palco 360º, que pode ser utilizado para produção de conteúdo para redes sociais, sob orientação de uma equipe especializada. “O objetivo é integrar a originalidade do artesanato à riqueza cultural dos festejos juninos e ampliar as oportunidades de vendas para os profissionais do setor”, diz o coordenador de Fomento ao Artesanato da Setre, Weslen Moreira.

A ação é uma iniciativa da Setre em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), organizadora da festa, com as Secretarias da Cultura (Secult), Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), Associação Fábrica Cultural e a Federação das Associações de Artesanato do Estado da Bahia (FAAEB).