Centro de Convenções arrecada doações para o RS; saiba como ajudar | A TARDE

O Centro de Convenções de Salvador em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), disponibilizará coletores para receber água mineral, material de limpeza e alimentos não perecíveis. As doações podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, 14, até o dia 30 deste mês de maio, das 9h às 18h.

Os coletores ficarão disponíveis na via próxima à entrada principal do foyer e estarão sinalizados para cada item. As doações também podem ser feitas pelo acesso de pedestres.

Quem for de carro terá uma tolerância no ticket de 15 minutos, mas caso haja alto fluxo e o doador ultrapasse esse período, poderá se dirigir a um colaborador para liberação.

Ao final do período de doações, todo material arrecadado será selecionado e categorizado pela ONG Unidos pela Solidariedade e enviado às pessoas desabrigadas do Rio Grande do Sul através dos Correios.

Publicações relacionadas