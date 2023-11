Centro de Salvador terá alterações de trânsito neste fim de semana | A TARDE

O tráfego de veículos será alterado no Centro de Salvador durante este sábado, 25, e domingo, 26, por causa da realização de eventos culturais na cidade. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que vai instalar barreiras e reforçar a atuação nas áreas dos eventos para garantir a segurança viária.

Confira as alterações e rotas alternativas:

Sábado, 25

Festival Salvador Capital Afro

Das 12h às 22h, os desfiles de encerramento da 2ª edição do Festival Salvador Capital Afro, promovido pela Prefeitura de Salvador, vão interditar ase seguintes ruas:

Rua Forte de São Pedro

Av. Sete de Setembro

Praça Castro Alves

Ladeira da Montanha

Rua Carlos Gomes (até a Rua da Faísca)

Rua Chile

Rua da Misericórdia

Praça da Sé

O estacionamento de veículos também ficará proibido neste trecho.



A Rua Carlos Gomes terá o trânsito normal a partir do Clube de Engenharia da Bahia. Já a partir da Casa d´Itália, o trânsito será desviado para a Av. Sete de Setembro no sentido Barra. As vias à direita da Rua Carlos Gomes, que dão acesso ao bairro Dois de Julho, estarão livres. Já as transversais, que dão acesso à Av. Sete, ficarão bloqueadas.

A Av. Lafayette Coutinho é a melhor alternativa para os veículos oriundos tanto do Comércio, quanto do Campo Grande e Politeama. O fluxo de veículos oriundo do Centro Histórico deve seguir pela Ladeira da Praça com destino a Av. José Joaquim Seabra.

Barreiras Fixas (BF), a partir das 11h:

BF 01 - Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (sentido Sefaz);

BF 02 - Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;

BF 03 - Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

BF 04 - Rua das Vassouras / Rua da Ajuda;

BF 05 – Rua do Tesouro / Rua da Ajuda;

BF 06 - Rua do Sodré / Ladeira da Montanha;

BF 07– Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia;

BF 08 – Rua Carlos Gomes / Rua Santa Theresa;

BF 09 - Rua Carlos Gomes / Rua Pedro Autran;

BF 10 - Av. Sete de Setembro / Travessa Jonathas Abbott;

BF 11 - Av. Sete de Setembro / Rua Horácio César;

BF 12 - Rua Clóvis Spínola / Av. Sete de Setembro;

BF 13 - Av. Joana Angélica / Praça da Piedade;

BF 14 - Av. Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

BF 15 - Av. Sete de Setembro / Largo de São Bento.

Barreiras Móveis (BM), a partir das 12h:

BM 01 - Ladeira da Praça / Viaduto José Gonçalves;

BM 02 - Rua Chile / Rua do Tesouro;

BM 03 - Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins;

BM 04 - Rua Carlos Gomes / Av. Sete de Setembro (Casa de Itália);

BM 05 - Rua Politeama de Baixo / Rua Forte de São Pedro;

BM 06 - Av. Sete de Setembro / Rua Politeama;.

BM 07 – Rua Direita da Piedade / Praça da Piedade;

BM 08 - Rua Pinto Marins /Ladeira da Montanha.

Afro Fashion Day

Por conta do Afro Fashion Day, haverá interdição do tráfego de veículos, das 10h às 22h, nas seguintes vias do Pelourinho:

Largo Terreiro de Jesus (no entorno, entre a Rua do Saldanha e a Faculdade de Medicina da Bahia - Ufba)

Rua Alfredo de Brito (trecho entre o Largo do Pelourinho e o Largo Terreiro de Jesus).

BARREIRAS:

BM 01- Largo do Pelourinho/ Rua Pe. Agostinho Gomes;

BM 02 - Largo Terreiro de Jesus/ Rua do Saldanha;

BM 03 - Largo Terreiro de Jesus/ Rua Alfredo de Brito.

Com a Av. Sete de Setembro interditada, por conta do Desfile Salvador Capital Afro, para chegar ao Pelourinho, os condutores podem utilizar a Av. JJ Seabra, na Baixa da Sapateiros, e optar por seguir entre três opções: Rua do Taboão, Rua do Tijolo ou final de linha da Barroquinha.

A Rua José Gonçalves terá sentido duplo das 10h às 22h.

Domingo, 26

Caminhada do Samba

A primeira mudança acontecerá ainda na véspera do evento, no sábado, para acomodar os trios elétricos que farão a caminhada.

Para isso, será necessário proibir a circulação e estacionamento dos demais veículos no Largo do Campo Grande. A proibição acontece a partir das 17h do sábado, 25, e vale apenas para a faixa à esquerda da via que margeia o Largo, defronte ao Teatro Castro Alves.

Entre 6h e 21h do domingo, 26, o estacionamento será proibido nas seguintes vias:

Rua Forte de São Pedro

Av. Sete de Setembro (entre Mercês e São Bento)

Praça Castro Alves

Rua Carlos Gomes.

O tráfego de veículos será interditado das 12h às 21h do domingo, 26, em todo o trecho citado acima.

BARREIRAS:

A partir das 10h de domingo, haverá a instalação de barreiras fixas (BF) de trânsito nos seguintes locais:

BF 01 -Rua Horácio César/Rua Carlos Gomes;

BF 02 -Travessa Jonas Abott/Av. Sete de Setembro (Bradesco);

BF 03 -Rua Clóvis Spínola/Av. Sete de Setembro;

BF 04 -Rua Pedro Autran/Rua Carlos Gomes;

BF 05 -Rua da faísca/Rua Carlos Gomes;

BF 06 -Acesso ao Largo Dois de Julho (entrada)/Rua Carlos Gomes;

BF 07 -Av. Sete de Setembro/Praça da Piedade;

BF 08 -Av. Sete de Setembro/Rua do Paraíso;

BF 09 -Av. Sete de Setembro/Rua São Bento;

BF 10 -Ladeira da Montanha/Rua do Sodré;

BF 11 -Rua Carlos Gomes/Rua Santa Thereza;

BF 12 -Travessa Salvador Pires/Rua Carlos Gomes;

BF 13 -Largo dos Aflitos/Rua Carlos Gomes (desvio da Rua Tuiuti para a Ladeira do Gabriel).

Das 12h às 21h, barreiras semi-fixas (BSF) e barreiras móveis serão instaladas nos seguintes locais:

BSF 01- Ladeira da Montanha/ Rua Pinto Martins.

BM 01 - Largo do Campo Grande (módulo policial);

BM 02 - Rua João das Botas/Rua Leovigildo Filgueiras;

BM 03 - Rua Leovigildo Filgueiras/ Rua Comendador José Alves Ferreira;

BM 04 - Rua Banco dos Ingleses/Rua Gamboa de Cima;

BM 05 - Rua Direita da Piedade/Rua Politeama de Baixo;

BM 06 - Ladeira do Gabriel/Ladeira dos Aflitos;

BM 07 - Ladeira da Montanha/ Praça Castro Alves;

BM 08 - Ladeira da Montanha/ Rua Pinto Martins;

BM 09 - Rua Miguel Calmon/ Rua Pinto Martins;

BM 10 - Rua Chile/Rua do Tesouro;

BM 11 - Ladeira da Praça/Rua da Ajuda;

BM 12 - Rua Padre Domingos de Brito/ Praça Lord Cochrane;

BM 13 - Rua do Paraíso/ Rua Prof. Américo Simas.

Os veículos que trafegam pela Ladeira da Montanha têm como opção a AV. Lafayette Coutinho (Contorno), Rua Banco dos Ingleses e Largo do Campo Grande.

O acesso de residentes e domiciliados nas vias interditadas pelos eventos fica assegurado mediante a apresentação de comprovante de residência.