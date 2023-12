Chef baiano lança sanduíche gigante e faz desafio inusitado; confira | A TARDE

Quatro tipos de carne, vários queijos e molhos, além de um gigantesco pão de brioche trançado. Essas são algumas das características que compõem o sanduíche batizado de Big Tanck Porck, criado pelo chef baiano Sandro Borges, dono do restaurante O Porco, localizado no bairro da Pituba, em Salvador.

No somatório total, todos os ingredientes que compõem a novidade do respectivo estabelecimento pesariam exatos três quilos, mas, após o preparo, o produto final acabaria estimado em pouco mais de dois quilos.

Convidado por Sandro Borges, o A TARDE marcou presença no restaurante O Porco e conferiu de perto, não somente o preparo do Big Tanck Porck, mas também experimentou esse 'brinquedo grande', que passará a compor o cardápio do estabelecimento.

"Dentro do sanduíche vai um hambúrguer de copa lombo, que pesa cerca de 750 gramas. Vai também uma linguiça artesanal de 50 centímetros, generosas fatias de bacon grelhadas e também a nossa cotoleta, que é uma sobre paleta suína empanada. Entra também o molho asiático, um chimichurri de banana da terra, a mostarda, os queijos mussarela e reino. Então tudo complementa esse sanduíche sensacional", detalhou o chef baiano.

Novo produto possui quatro tipos de carnes, além de vários molhos e queijos | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O preparo do Big Tanck Porck, de acordo com Sandro, demora pouco mais de 30 minutos. Já para devorar o sanduíche, um grupo de quatro pessoas ficará muito bem servido, que ficarão bastante satisfeitos. O produto ainda acompanha salada, mais alguns molhos e uma porção de torresmo, tudo servido em uma tábua grande.

"O sanduíche é realmente desafiador. Podem vir dois casais ou quatro amigos que vão ficar bem satisfeitos", completa o proprietário do restaurante.

Desafio está lançado

Atualmente, dentre os sanduíches e hambúrgueres servidos no local, sem sombra de dúvidas, o Big Tanck Porck é o maior. Questionado pela equipe do A TARDE, Sandro revelou que nunca presenciou ninguém que conseguisse comer o produto sozinho.

Ele é o maior. Fora ele, temos o big burguer, que é um hambúrguer de carne suína em um pão redondo normal. Só que este Big Tanck é algo diferenciado, uma verdadeira refeição completa. Ainda não vi ninguém comer ele inteiro, mas pode ficar o desafio. Venha quem quiser e pode comer ele inteiro. Se conseguir, não paga Sandro Borges, chef do restaurante O Porco

Os critérios do desafio são bastante simples: basta uma pessoa tentar comer o Big Tanck Porck sozinho em 30 minutos, no máximo. O restaurante O Porco fica localizado na rua Território do Acre, no bairro da Pituba.

Preparo do Big Tanck Porck, de acordo com Sandro, demora pouco mais de 30 minutos | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE