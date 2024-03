Chef de cozinha faz escultura de baiana em homenagem às mulheres | A TARDE

Na área das gastronomia desde os 20 anos, o chef de cozinha do Paraná, Tiago Cruz, 38, está esculpindo uma baiana em chocolate, neste segundo dia do Brasil Origem Week 2024. Em entrevista ao Portal A TARDE, o gastrônomo detalha como é o processo de produção da escultura, que poderá ser acompanhada pelo público até o último dia do evento no domingo, 17.

"Trabalhamos com várias técnicas, é um trabalho bem árduo, feito à mão, não usamos forma. Começamos a fazer esse trabalho com uma estrutura interna, para que possamos aplicar a modelação, seja qual for a escolha", explica.

Com ajuda dos estudantes de gastronomia da universidade Estácio de Sá, Tiago realiza o trabalho minucioso. "Estamos modelando a escultura de uma baiana mãe, com um bebê, representando o mês de março, o mês das mulheres. Tentamos fazer da melhor forma e deixando nossa homenagem nessa data especial, como o dia das mães que está chegando", diz.

Tiago começou a carreira ainda aos 14 anos, como padeiro. Depois foi confeiteiro. "Fui acrescentando no meu currículo o tempo e a experiência, aplicando o trabalho com arte misturada com alimento e chegou até as esculturas", afirma.