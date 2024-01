Chefão de facção morre durante confronto com polícia em Salvador | A TARDE

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou na localização e morte de um dos homens mais perigosos e procurados da Bahia.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, Regivaldo Vasconcelos do Nascimento, o ‘Boneco’, apontado como o 'cabeça' da facção criminosa Katiara foi baleado após entrar em confronto com policiais da 22° Batalhão da PM (Cajazeiras) e do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na manhã desta quinta-feira, 18, no bairro de Castelo Branco, em Salvador.

Boneco, que ocupava a carta ‘Dama de Paus’ do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP), chegou a ser socorrido para uma unidade médica nas proximidades, mas não resistiu e morreu.

Boneco passou a fazer parte da ferramenta que reune os mais procurados do estado em 2020.



Segundo investigações e relatos de testemunhas, o criminoso tinha o papel de executor na facção que atuava. Além de rivais, Regivaldo atraía usuários de drogas com dívidas e cometia os assassinatos.