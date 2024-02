Chinesa de 81 anos é resgatada de imóvel cheio de lixo em Salvador | A TARDE

A polícia prendeu nesta terça-feira, 22, um homem suspeito de manter a mãe, uma idosa de 81 anos, vivendo em uma imóvel em meio a lixo acumulado, roupas sujas e pouca luz. Os agentes da Delegacia de Proteção ao Idoso (Deati) chegaram ao apartamento, no Politeama, após denúncias feitas por vizinhas da vítima.

De acordo com o delegada Maria Dail, a vítima foi localizada em situação de vulnerabilidade e maus tratos. Ainda de acordo com a delegada, o homem recebia a aposentadoria da mãe e uma pensão do pai, já falecido. “Desempregado há muito tempo, ele ficava fora de casa e deixava a idosa sozinha trancada, sem contato com familiares e vizinhos, totalmente isolada e em condições precárias”, detalhou.



A idosa foi acolhida na casa de outros familiares, que moram próximo, onde já está se alimentando normalmente e tendo os cuidados necessários. “Nós solicitamos medidas protetivas de urgência, para que a justiça determine o afastamento do autor”, afirmou a delegada. O homem foi submetido a exames de lesões corporais e passará por audiência de custódia do Tribunal de Justiça.

O filho, de 56 anos, foi autuado em flagrante, pelos crimes de maus tratos e cárcere privado de pessoa aparentada, no contexto do Estatuto do Idoso.