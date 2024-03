Chuva alaga Terminal Bom Despacho; assista | A TARDE

O Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, foi alagado após as fortes chuvas que atingiram Salvador e Região Metropolitana (RMS), nesta sexta-feira (23). A situação causou transtornos aos passageiros que precisaram molhar os pés e pertences para embarcar.

Um vídeo enviado à redação do Portal Massa! mostra a rampa de acesso ao ferry boat submersa e os passageiros passando pela água para embarcar. A água também invadiu as plataformas de embarque de ônibus, ao lado do terminal.

Em nota, a Internacional Travessias Salvador, empresa que administra o sistema ferry boat, informou que a situação foi controlada e que a água do terminal e das embarcações foi escoada após a chuva. A empresa também disse que o funcionamento do sistema foi normalizado ainda à tarde.





Reprodução / Redes sociais