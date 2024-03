Chuva atinge bairros e trânsito já está complicado em Salvador | A TARDE

Depois de um fim de semana ensolarado e com bastante calor, Salvador amanheceu nesta segunda-feira, 04, com chuva em vários bairros. De acordo com a Defesa Civil da capital baiana, as localidades que mais registraram volume de água foram a Chapada do Rio Vermelho, Itaigara/Parque da Cidade e Campinas de Brotas.

Ainda de acordo com a Codesal, a provisão é de que o maior volume de chuva aconteça entre 6h e 10h da manhã. Atenção especial para as famílias que moram nas áreas de riscos que devem deixas os imóveis e procurar um local seguro. Os órgãos municipais devem ser acionados em casos de emergência.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os motoristas devem redobrar a atenção com os pontos de alagamento e para evitar acidentes. O trânsito já está carregado nas principais vias da cidade.