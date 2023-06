Chuvas diminuirão em Salvador no fim de semana

Após uma semana de chuvas fortes, o clima ficará mais ameno em Salvador nos próximos dias, em especial durante o final de se\mana.

De acordo com a previsão do tempo, divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), esta sexta fica com céu nublado a parcialmente nublado, com chances de até 70% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há riscos também para deslizamento de terra, devido aos acumulados.



O sábado fica com ceu parcialmente nublado, com chances de até 40% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra também.



Já no domingo, a precisão é de céu claro a parcialmente nublado, com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia e risco de deslizamento.

Em caso de emergência, disque 199.