Chuvas: em menos de 24h, Codesal registra mais de 400 ocorrências | A TARDE

Em menos de 24h, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada para atender a mais de 400 ocorrências de risco ocasionadas pelas fortes chuvas que caíram em Salvador nesta segunda-feira, 08. Enquanto entre a madrugada e as 6h30 desta terça-feira, 09, o órgão já registou 24 casos envolvendo ameaça de deslizamento (12), avaliação de imóvel alagado (4), desabamento de muro (1) e deslizamento de terra (6).



Na segunda-feira, o bairro da Liberdade foi a localidade da capital baiana que mais demandou a Codesal com 92 acionamentos. Já nesta terça, a região da Cidade Baixa lidera com 11 ocorrências de deslizamento de terra.



"Com o aumento gradativo da quantidade de chuvas as encostas e solo ficam encharcados e a instabilidade aumenta. Então existe o risco de deslizamento o que pode ocasionar o desabamento do imóvel. Então a gente precisa proteger o bem maior que a vida e como recurso disponibilizamos os abrigos temporários que são colocados à disposição em algumas escolas municipais" explicou Fabiana Santana, coordenadora de evacuação da Codesal, em entrevista ao Portal Massa!.

Publicações relacionadas