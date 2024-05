Chuvas em Salvador devem continuar até o final de abril | A TARDE

O avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico e um sistema de baixa pressão, nas últimas 24 horas, favorecem significativos acumulados de chuva em todas as áreas de Salvador, que devem persistir ao longo do restante do mês de abril.

As localidades que se destacam, são: Praia do Flamengo – Parque das Dunas, com registros de 52,2 mm; San Martin com 41,0 mm; Capelinha – Vila Picasso com 40,6 mm; Uruguai 39,6 mm; São Gonçalo 38,8 mm; Bom Juá 38,2 mm; e Cabula - 19BC 38,0 mm.

Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador - Cemadec, nos próximos dias, o tempo em Salvador continuará com variação de nebulosidade, acompanhada por chuvas moderadas. Não se descarta a possibilidade de chuvas fortes.

"Hoje já computamos cerca de 600 mm de acumulados neste chuvoso abril, superando a média histórica para todo mês que é de 284,9mm, sendo que já ultrapassamos os recordes. É importante que todos estejam atentos. O solo continua encharcado; as nossas equipes de engenheiros, arquitetos e geólogos estão em campo, realizando vistorias, e nossa equipe do Cemadec está atenta", ressaltou o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo.

Ainda segundo ele, "todos nós precisamos fazer nossa parte: em caso de risco se afaste imediatamente do local, disque 199 e aguarde a presença de um de nossos técnicos para que seja realizada a vistoria e para que, acima de tudo, vidas sejam preservadas".

Ocorrências

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site da Codesal. O órgão permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

O departamento também emite alertas por SMS (40199).