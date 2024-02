Cinco integrantes de facção são mortos antes de ataque a rivais | A TARDE

Cinco homens, suspeitos de integrar uma facção criminosa, morreram em confronto com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira, 1º.

Conforme informações relatadas pelos policiais militares, estavam em patrulhamento no bairro do Arenoso quando foram surpreendidos por um grupo armado, no revide, três homens, sem identificação formal, foram alvejados, encaminhados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Já na manhã desta sexta-feira, 2, mais dois corpos foram encontrados em uma área de mata na região. Nas redes sociais, amigos dos criminosos lamentaram as mortes. Eles foram identificados pelos vulgos FB, Salada, Tidolinha, Nuno e Pombo.

Informações preliminares são de que o 'bonde' planejava atacar rivais de uma outra facção criminosa na região.

Armas e entorpecentes foram apreendidas e encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). o caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).