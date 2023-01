< Cinco presos e um suspeito morto durante operação nesta quinta | A TARDE

Cinco homens foram presos e outro suspeito morreu durante a Operação Neutralização, que está sendo deflagrada na manhã desta quinta-feira, 26, nos bairros de Fazenda Grande do Retiro e no Lobato, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As ações acontecem nos bairros de São Caetano, São Gonçalo do Retiro e no município de Dias D’ Ávila.

Segundo as informações da Polícia Civil, um dos alvos dos mandados de prisão expedidos entrou em confronto com os agentes, em Dias D’Ávila, foi baleado e morreu. A corporação não informou detalhes das prisões dos demais. Além dos mandados de prisão, a Operação Neutralização também cumpre mandados de busca e apreensão contra integrantes de grupos criminosos envolvidos com homicídios, que rivalizam pelo tráfico de drogas.

De acordo com o diretor adjunto do DHPP, delegado Oscar Vieira, coibir a principal causa dos crimes violentos é o foco das ações. “A disputa pelo tráfico de drogas é a principal motivação da maioria dos homicídios investigados pelas nossas unidades especializadas. Desarticular estes grupos será de suma importância para a elucidação dos crimes e para reduzi-los entre a nossa sociedade. Além disso, temos como objetivo prevenir que haja embate entre estes criminosos no Carnaval deste ano e, dessa forma, promover mais tranquilidade nos circuitos da festa”..



Mais de 150 policiais civis e militares do DHPP, do departamento de Polícia Metropolitana (Depom), de Inteligência Policial (DIP), de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), além da Superintendência de Inteligência (SI-SSP), participam da ação.

Além deles, também atuam guarnições da Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Comando de Policiamento Regional da Capital e BTS, da Coordenação de Operações de Inteligência (COORDOINT) e Sessão de Operações de Inteligência (SOINT da RONDESP-BTS), da RONDESP/RMS, da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)e Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 9ª CIPM.

null Ascom-PC/ Tony Silva