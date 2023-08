Cinco suspeitos morrem e policial fica ferido após tiroteio no IAPI

Cinco suspeitos de integrar uma facção criminosa morreram e um ficou ferido durante um tiroteio com a Polícia Militar na tarde de quinta-feira, 3, na localidade conhecida como Milho, no bairro do Iapi, em Salvador. Um um policial também foi ferido, recebeu os cuidados médicos e não corre risco de morte

Conforme informações passadas por policiais militares da 37ª CIPM à Polícia Civil, populares acionaram a PM para averiguar a ocorrência de homens armados na Avenida Peixe. No local, eles foram recebidos a tiros. No revide, cinco homens foram atingidos e encaminhados para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiram.

Inicialmente, a polícia confirmou que quatro deles não teriam resistido e um foi encaminhado para o centro cirúrgico da unidade. No entanto, não tinha detalhado o estado de saúde dele. Porém, a informção foi atualizada horas depois e o número de óbito foi atualizado.



Com eles foram encontrados quatro armas e um simulacro, vários pinos de cocaína, e três celulares. Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde a ocorrência foi registrada.