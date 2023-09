Cinco suspeitos morrem em confronto com a PM no Alto das Pombas

A Polícia Militar (PM) fez incursões, na tarde desta segunda-feira,4, na região do Alto das Pombas, no bairro do Calabar, em Salvador. Durante a operação houve confronto com criminosos e cinco deles acabaram morrendo após serem atingidos.

Com eles foram apreendidos três fuzis calibre 556, duas pistolas calibre 9mm, duas granadas e vasta quantidade de munições e drogas. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde todo material apreendido foi apresentado.

Equipes da 41ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer) seguem no local com as ações intensificadas, sem previsão de término.



"Estamos com força máxima no combate ao crime organizado. Alcançamos o recorde de 41 fuzis apreendidos entre janeiro e agosto, número superior a todo o ano passado, quando foram encontrados 22 armamentos deste tipo. Não permitiremos que integrantes de facções tentem causar o terror no nosso estado", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.