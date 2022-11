Circo Picolino perde o mestre Clóvis

Aos 61 anos de idade, faleceu nesta terça-feira, 31, Clóvis dos Santos, conhecido no como mestre Clóvis. Segundo pessoas próximas, Clóvis morreu de infarto enquanto dormia.



Clóvis era responsável pela segurança, montagem e manutenção da lona e dos equipamentos do Picolino e também criava os aparelhos utilizados no picadeiro e nas aulas da Escola Picolino de Artes do Circo.

Muito querido pela comunidade do Picolino, onde se dedicou por duas décadas, Clóvis era considerado um mestre de manutenção do circo. Nasceu no Rio Grande do Sul, trabalhou em grandes circos como o Circo Vostok, Orlando Orfei, Circo de Roma e Beto Carrero. Também atuou no picadeiro no início da carreira, em números acrobáticos cômicos.

O mestre deixa mulher, dois filhos e três netos. O corpo será velado no início da noite desta quarta-feira, 2, Feriado de Finados, a partir das 19h, no Circo Picolino, em Pituaçu, e será cremado amanhã, às 8h30, no Cemitério Jardim da Saudade.